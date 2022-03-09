Metro seferleri İstanbul'da 9-13 Mart 2022 arası saat 02.00'a kadar olacak

İSTANBUL büyük kar yağışına hazırlanıyor. Bugün hafiften başlayan kar yağışı için metro seferlerine ek düzenleme yapıldı. 9-13 Mart tarihleri arasında metro ve tramvay saat 02.00'a kadar çalışacak.

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İSTANBUL'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre metro, finiküler ve tamvay seferleri gece 02.00'ye kadar sürecek. Metro için yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

-"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır".

İstanbul saatlik hava durumu

İstanbul'un kuzey ilçelerinde sulu kar yağışı başladı. Kar yağışı asıl etkisini gece yarısından sonra gösterecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışı var. Hava sıcaklığı sibirya soğukları ile çok düşecek.

