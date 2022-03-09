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NATO'dan skandal paylaşım! Nazi detayı bomba Putin haklı mı çıktı? Eline koz verdiler

NATO'dan skandal paylaşım! Nazi detayı bomba Putin haklı mı çıktı? Eline koz verdiler

Rusya lideri Putin'in Ukrayna hükümetinin Neonazi askerlerle işbirliği yaptığı iddiası tartışma konusuydu. NATO'nun 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımında Nazi sembolü taşıyan üniformalı kadın askerlere yer vermesi bu tartışmaları alevlendirecek gibi. NATO skandal paylaşımını hemen sildi.

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NATO Kadınlar Günü paylaşımında Ukraynalı kadın askerlerin üniformasındaki Nazi simgesi 'Kara Güneş' bulunması tepki çekti. NATO paylaşımdaki skandalın ortaya çıkmasıyla görselleri kaldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini “Nazilerden arındırma” söylemiyle gerekçelendiriyor.

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

2014 yılından beri Rus ayrılıkçılarla savaşan milislerin oluşturduğu Azov (Azak) Hareketi, gerçekten Nazi sembollerini kullanıyor. Kendi eğitim kampları da bulunan örgüt, aşırı milliyetçiliği yaymaya uğraşıyor. Bu hareketin içindekilerin şimdi de Ukrayna askerlerinin arasında bulunduğu ve Putin'in de bunu işaret ettiği biliniyor.

Kara Güneş'in anlamı nedir?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı.

Nazi iddialarının temelinde 1930’lardan İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar Rusya’dan bağımsızlık kazanabileceği umuduyla Nazilere destek veren Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera’nın ismi yatıyor.

Ukraynalı askerlerin bazılarında Nazi sembolünün bulunduğu sosyal medyada da yayılmıştı.

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