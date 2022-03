ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı

Rusya'ya başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke yaptırım kararı aldı. Son olarak ABD Başkanı Biden, "Tarihteki en yaptırım kararını uyguluyoruz" diyerek Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklandığını açıkladı.

Ukrayna'da savaş 13. gününde de devam ederken, bir yandan da başta Batı dünyası olmak üzere ülkeler ve şirketler Rusya'ya karşı yaptırımlarını arka arkaya açıklamaya devam ediyor. ABD'nin yeni yaptırımları açıklamak üzere konuşma yapan ABD Başkanı Biden, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

"Putin'in savaş makinesi olmasını engelleyeceğiz"

Putin'in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini belirten Biden, "Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgede tuttuk. Avrupa'daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Putin'in savaş makinesi olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı yaptırımlar

Rusya karşı uygulanan amborgolarla RUsya ekonomisinin zarar gördüğünü belirten Biden, "Şu çok net; biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız. Mültecileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün de Fransa, Almanya, İngiltereli mevkidaşları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu saldırıya karşı neler yapılabildiğini an be an konuşuyoruz. Tarihte emsali görülmemiş ekonomik yaptırımlar gerçekleştirdik. Bunun da emsali görülmemiş sonuçları olacaktır Rusya ekonomisinde. Ruble yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 1 Ruble artık 1 ABD centi kadar neredeyse." dedi.

Biden: Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ithalatını durduklarını belirterek, "Petrol ihracatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım" dedi