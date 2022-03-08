Rusya'dan sızdırılan gizli rapor dünya gündeminde: Ukrayna savaşı artık kazanılamaz

RUSYA Federasyonu Federal Güvenlik Servisinden (FSB) bir muhbirin sızdırdığı iddia edilen rapor dünya gündemine bomba gibi düştü. Kimin yazdığı belirtilmeyen raporda Ukrayna'daki savaşın artık kazanılamaz olduğu iddia edildi ve "Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy öldürülse ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Ülkemiz çok daha büyük bir savaşa doğru kayıyor" ifadeleri yer aldı.

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RUSYA Federasyonu Federal Güvenlik Servisinden (FSB) bir muhbir tarafından sızdırılan 2000 kelimelik rapor internette yayınlandı. Sızdırılan rapora göre FSB muhbiri Ukrayna savaşının 'artık kazanılamaz' olduğunu iddia etti. Kremlin içindeki casus teşkilatının şimdiye kadarki başarısızlıklardan sorumlu olduğunu iddia eden muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bir dünya savaşı başlatmak istediği için Hitler'e benzetti.

"Bize sadık olanlar bile artık karşı"

Raporun ismi açıklanmayan yazarı istihbarat raporlarını üstlerini memnun edecek şekilde uyarlamaları için uyarı aldığını belirterek, "Raporları yönetimin gereksinimlerine göre özelleştirmek için giderek daha fazla baskı alıyoruz" dedi. Raporda savaş kararının kimse tarafından bilinmediğine özellikle dikkat çekildi ve "Bize sadık olanlar bile artık karşı. Çünkü savaş yukarıdan planlanmıştı, çünkü bize saldırıya uğramadıkça böyle bir seçeneğin olmayacağı söylendi. Kimse böyle bir savaş olacağını bilmiyordu, bu yüzden de kimse bu tür yaptırımlara hazırlanmadı. Mutlak zafer için bir seçenek söz konusu değil" ifadeleri yer aldı.

"Şimdi zelenskiy ölse bile..."

Yazar, Ukraynalıların asgari direnişiyle bile Rusya'nın 500 binden fazla kişiye ihtiyacı olacağını iddia etti ve ülkelerinin daha büyük bir savaşa doğru kaydığı konusunda uyardı:

"Bütün siyasi danışmanlar, politikacılar ve onların ekipleri büyük bir kaos yarattı. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy öldürülse ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. 1939'da Hitler'in yaptığı gibi gerçek bir uluslararası çatışmaya itildiğimizi göz ardı etmiyorum. Rus yanlısı 'Z' sembolümüz zaman içerisinde gamalı haç ile karşılaştırılacak."

"Nükleer saldırı olasılığı var"

Raporun yazarı ayrıca Putin'in Batı'ya karşı nükleer bir saldırı başlatıp başlatmayacağı iddiasına da değinerek, "Bir nükleer saldırı olasılığı var mı? Evet. Ancak bu askeri amaçlar için değil sadece başkalarını korkutmak amacıyla yapılır" dedi.