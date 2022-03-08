Doktor ve hemşireler de işin içinde! Usulsüz engelli raporu sağlayan 91 şüpheli gözaltına alındı

Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan aralarında 3 doktor ve 2 hemşirenin de bulunduğu 91 şüpheli Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor ve 2 hemşirenin de bulunduğu toplam 91 şüpheli hakkında polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında şüpheliler Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.