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Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: 30 yıl yetecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması: 30 yıl yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi tüm Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.

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Video konferans yöntemiyle katıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını dile getirdi.

Fatih Dönmez, "Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine işaret eden Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.

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