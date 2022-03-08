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CHP'li Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı’ya silahlı saldırı! Garson kurşun yağdırdı: Sağlık durumu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı’ya silahlı saldırı! Garson kurşun yağdırdı: Sağlık durumu...

AYDIN Kuşadası'nda önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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Olay, Davutlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Yemek yemek için restorana gelen Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı ile garson C.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahına davranan C.B., Kayalı’ya 6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralanan Kayalı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Kayalı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan C.B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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