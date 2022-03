Benzin motorin zamları vurdu! 4 bin istasyon kapanmak üzere 50 bin kişi işsiz kalacak: Daha büyük sorun kapıda

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, art arda getirilen zamların ardından akaryakıt istasyonlarına yansıyan krizi Meclis'e taşıdı. Hakverdi, 4 bin istasyonun kapanacağı ve buna bağlı olarak ortalama 50 bin kişinin de işsiz kalacağının öngörüldüğünü belirtti. Gelen zamlardan sonra Hakverdi kaçak akaryakıt kullanımın arttığını belirtti.

Akaryakıt istasyonlarında yaşanan krize dair, TBMM araştırma komisyonu kurulmasını öneren CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Sayıları 14 bine yaklaşan istasyonlarda, 150 bine yakın personel istihdam eden bu sektörde; önümüzdeki süreçte 4000 istasyonun kapanacağı ve buna bağlı olarak ortalama 50 bin kişinin de işsiz kalacağının öngörülüyor” dedi.



TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi ile bir an önce sorunun çözümüne dair adımlar atılması gerektiğini dile getiren Hakverdi, “Kapanan istasyonlar, sadece on binlerce insanı işsiz bırakmayacak, özellikle tedarik zincirini ve birçok sektörü de olumsuz etkileyecektir. Artan akaryakıt fiyatları ile sektörde büyük bir daralma meydana gelmiştir. Kapanacak istasyonların büyük bir bölümünün taşradaki istasyonlar olduğu öngörülmektedir. Bu durum başta çiftçilerimiz olmak üzere, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı daha fazla olumsuz etkileyecektir. Kriz devam ederse büyük kentlerde de akaryakıt sorunu kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.



"Daha büyük bir sorun olarak bizleri beklemektedir"

Hakverdi, "Son dönemde akaryakıta gelen yüksek zamlar, kaçak akaryakıt kullanımını artırmış durumda. Bir de binlerce istasyonun kapanacağı düşünüldüğünde, yaşanılan bu sıkıntılar, önümüzdeki süreçte daha büyük bir sorun olarak bizleri beklemektedir" diye konuştu.



Bir an önce çözüm yolu ortaya koyulmalı

Hakverdi son olarak “Sektörde yaşanan bu krizin aşılması için tüketicileri de mağdur etmeyecek bir çözüm yolunun ortaya koyulması ve sektöre gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak, sektör temsilcileri ile birlikte bir an önce sorunun çözümüne dair yol haritası belirlenmeli ve harekete geçilmelidir” sözlerine yer verdi.

Benzin ve motorin ne kadar oldu? EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre akaryakıta 9 Mart gecesinden geçerli olmak üzere yeni zam yapıldı. EPGİS’in açıklamasına göre; benzine 1,07 TL; motorine ise 1,59 TL zam geldi.



Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.



Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.