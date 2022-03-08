Bu saatlere aman dikkat! 'Tutulma noktası tetiklenecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gündür. Sabır ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansımız daha da yüksektir. Ay Boğa burcunda yüceldiği için oldukça keyfe ve hazlara, yemeye içmeye yönelik arzular içinde olacağız.