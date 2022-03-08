Bu saatlere aman dikkat! 'Tutulma noktası tetiklenecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek veHande Kazanova'dan burçlarla ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner salı günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün BOĞA burcunda seyahat edecek. Yediklerimizi-öğünlerimizi abartmaya eğilimli olabiliriz. Hamur işlerinden en uzak durulması zamanlar, kilo alma zamanları çünkü. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacaktır.
Dinlenmek, tembellik yapmak için ideal bir gün. Yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atmak için harika bir gün. Üretime geçmek, iş-proje üretmek için süper bir gün, yalnız ağır hareket edebiliriz.
Koşullarımızı, kendimizi pekte riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Para ile ilgili konuları halletmek, para kazanmak için süperella bir gün. Zam istemek içinde keza öyle. Boğaz bölgesi hassastır, tutulma, ses kısıklığı, boğaz ağrıları, şişlikler, iltihaplara dikkat.
İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gündür. Sabır ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansımız daha da yüksektir. Ay Boğa burcunda yüceldiği için oldukça keyfe ve hazlara, yemeye içmeye yönelik arzular içinde olacağız.