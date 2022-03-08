Türk futbolunda deprem! Cüneyt Çakır, ırat Aydınus, Ali Palabıyık dahil 12 hakem maç yönetemeyecek
TÜRK futbolunda deprem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi 12 tecrübeli hakem bu sezon maç yönetemeyecek.Abone ol
TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA kokartlı dünyaca ünlü hakemlerimizin de aralarında bulundu 12 hakem adeta biçildi.
TFF kararına göre, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya bu sezon için listeden çıkarıldı. Özgür Yankaya ise, sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
Süper Lig hakemleri şöyle;
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
VAR Hakemleri
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin