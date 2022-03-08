Türk futbolunda deprem! Cüneyt Çakır, ırat Aydınus, Ali Palabıyık dahil 12 hakem maç yönetemeyecek

TÜRK futbolunda deprem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi 12 tecrübeli hakem bu sezon maç yönetemeyecek.

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TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA kokartlı dünyaca ünlü hakemlerimizin de aralarında bulundu 12 hakem adeta biçildi.

TFF kararına göre, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya bu sezon için listeden çıkarıldı. Özgür Yankaya ise, sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Süper Lig hakemleri şöyle;

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR Hakemleri

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin