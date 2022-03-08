BIST 2.015
DOLAR 14,53
EURO 15,85
ALTIN 939,57
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek faizsiz 15 ay taksit imkanı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek faizsiz 15 ay taksit imkanı

Honda'nın Civic modelinde geçerli kredi kampanyası mart ayında da devam ediyor.

Abone ol

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya, Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 110 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ECO donanım paketlerinde ise 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranıyla 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
4D'li çalışan işçi ikramiye ödemesi ne zaman ödeme tarihi 2022
4D'li çalışan işçi ikramiye ödemesi ne zaman ödeme tarihi 2022
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
Tamer Sever kimdir Seray Sever'in babası neden öldü hastalığı neydi?
Devlet Bahçeli MHP gruptaki ayçiçek yağı açıklamasıyla gündem oldu
Devlet Bahçeli MHP gruptaki ayçiçek yağı açıklamasıyla gündem oldu
Seray Sever'in babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
Seray Sever'in babası kimdir kaç yaşında neden öldü?
2022 TOKİ indirim kampanyası şartları başvuru tarihi son gün ne zaman?
2022 TOKİ indirim kampanyası şartları başvuru tarihi son gün ne zaman?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 19 Ocak hatırlatması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 19 Ocak hatırlatması
Rusya büyük ahlaksızlık suçlaması! Putin'in 'madalyalı komutan'ı öldürüldü telsizlerde feryat var
Rusya büyük ahlaksızlık suçlaması! Putin'in 'madalyalı komutan'ı öldürüldü telsizlerde feryat var
Bakan Murat Kurum'dan zeytinlik alanlarıyla ilgili tartışmalara açıklama
Bakan Murat Kurum'dan zeytinlik alanlarıyla ilgili tartışmalara açıklama
Annesi Rus, babası Ukraynalı ünlü sanatçı Türkiye'den dünyaya seslendi! Savaşa tepki gösterdi
Annesi Rus, babası Ukraynalı ünlü sanatçı Türkiye'den dünyaya seslendi! Savaşa tepki gösterdi