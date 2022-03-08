Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 19 Ocak hatırlatması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemiyle başlayan Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi için yürürlüğe koyma sözü verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefe alarak "Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin fukaranın sırtında kırdılar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Ocak'ta muhtarlarla yaptığı toplantıyı da hatırlatan Kılıçdaroğlu, verilen maaş müjdesinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.Kemal Kılıçdaroğlu'nın konuşmasından satır başları:

Bunun sözünü veriyorum. Mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, helalleşecektir, büyüyecektir, utlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.

Bayburtlu kardeşlerin milletvekili istiyorum sizden. Bayburt'un gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız, Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy vereceksiniz. O zaman göreceksiniz Bayburt tarihteki görkemli günlerine mutlaka kavuşacaktır.

Bir iktidar halkın oyuyla gelip iktidar olursa verdiği sözleri tutması lazım. En temel sorun verilen sözlerin tutulmamasıdır. Hele hele bu sözü en tepedeki insan söylemişse sözünün arkasında durması lazım. 19 Ocak 2022 muhtarlar toplantısı yapılıyor. Bizden 2-2,5 yıl gecikmeli yapıyor. Muhtar maaşlarını yükseltme kararı aldık diyor 19 Ocak'ta. Hala yok. Niye yok? Niye sözünü tutmuyor?

Buradan bütün sağlıkçı kardeşlerime söylüyorum. Bir politikacı verdiği sözü tutmazsa o politikacının mensup olduğu partiye oy vermeyeceksiniz kardeşim. Bu kadar açık ve net. 'Efendim bizi kandırsın biz kandırılmaya alıştık' diyorsanız devam edin. O zaman 'geçinemiyorum' diye dert yanmayacaksınız. Kendi geleceğinizi kendi iradenizle belirleyeceksiniz.

AK Parti'nin zeytin ağaçlarına alerjisi var. Zeytin alanlarını bir şekliyle ranta açacaklar. İlk kanun 2009'da geldi. Görüşüldü, tepki geldi. AK Parti vekilleri de zeytin olan bölgelerine gidemediler, bunu geri çektiler. Aradan bir süre geçti bu sefer 21 Nisan 2010'da aynı kanun teklifi bir daha geldi. Araya önergeyle sokuyorlar. O da Meclis'te tartışıldı. O da geçmedi. Bekletildi ve geri çekildi. 16 Haziran 2014'te bir daha geldi, 17 Mayıs 2017'de bir daha geldi, 14 Şubat 2019'da bir daha geldi. En son 5 Ekim 2020'de bir daha geldi. Her seferinde Meclis'te görüşülürken vicdan sahibi AK Partili vekillerin de itirazı üzerine genel kurulda görüşülmeden bunların tamamı geri çekildi. Rant tatlı, en büyük gücünü sarayda gösteriyor. Tuttular kanunla yapamadıklarını bir yönetmelikle yaptılar ve ranta açtılar. Bunun üzerine bütün STK'lar davalarını açtı. Bizler de dikkatle değerlendiriyoruz.