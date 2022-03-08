BIST 2.025
DOLAR 14,51
EURO 15,83
ALTIN 936,15
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Dünya Erkekler Günü var mı 2022 Türkiye'de ne zaman kutlanır?

Dünya Erkekler Günü var mı 2022 Türkiye'de ne zaman kutlanır?

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken birçok vatandaş da Erkekler Günü var mı, ne zaman araştırması yaptı. Farklı ülkelerde kutlanan Erkekler Günü tarihi 19 Kasım. Dünya'da 25 ülkede kutlanan Erkekler Günü Türkiye'de kutlanmıyor.

Abone ol

Erkekler Günü her yıl 19 Kasım’da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gün olarak takvimde yer alıyor. Dünya Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından destekleniyor ve kutlanıyor.

Dünya Erkekler Günü var mı: Resmi olarak kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından ” Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir ” sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi! Genç yıldız Arda Güler'e yeni sözleşmeyi imzalattı
Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi! Genç yıldız Arda Güler'e yeni sözleşmeyi imzalattı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Çin'den Ukrayna için ABD'ye bomba suçlama: Tehlikeli virüs ve biyolojik silahlar orada!
Çin'den Ukrayna için ABD'ye bomba suçlama: Tehlikeli virüs ve biyolojik silahlar orada!
Deniz Şeremetli kimdir kaç yaşında Ecem Uzun nişanlısı ne iş yapıyor?
Deniz Şeremetli kimdir kaç yaşında Ecem Uzun nişanlısı ne iş yapıyor?
Bursa'da eşini 21 defa bıçaklayarak öldürdü! Dakikalarca başında bekledi: Öldürmeden önce bakın ne demiş
Bursa'da eşini 21 defa bıçaklayarak öldürdü! Dakikalarca başında bekledi: Öldürmeden önce bakın ne demiş
Ecem Uzun kaç yaşında kiminle evleniyor? Ecem Uzun boyu ve kilosu kaç
Ecem Uzun kaç yaşında kiminle evleniyor? Ecem Uzun boyu ve kilosu kaç
Putin'e kızdılar meşhur yemeğin adını değiştirdiler
Putin'e kızdılar meşhur yemeğin adını değiştirdiler
Putin'in jimnastikçi sevgilisi kimdir dört çocuğu ile kaçtı deniyor
Putin'in jimnastikçi sevgilisi kimdir dört çocuğu ile kaçtı deniyor
Ukrayna lideri Zelenski'den savaşı bitirecek sözler! NATO'dan soğudum Kırım ve Donbas'ı tanıyabilirim
Ukrayna lideri Zelenski'den savaşı bitirecek sözler! NATO'dan soğudum Kırım ve Donbas'ı tanıyabilirim
Resmi Gazete'de Sezgin Baran Korkmaz Vakfı için karar
Resmi Gazete'de Sezgin Baran Korkmaz Vakfı için karar