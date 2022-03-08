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Ukrayna lideri Zelenski'den savaşı bitirecek sözler! NATO'dan soğudum Kırım ve Donbas'ı tanıyabilirim

UKRAYNA lideri Zelenski'den savaşın 13. gününde bomba bir açıklama geldi. 'Savaşı durdurmak için geri adım' olarak da nitelenen açıklamasında Zelenski, "Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 13. gününde de saldırıları sürüyor. Açıklamalar art arda geliyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" diyerek devam etti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakereleri başlatma ve diyalog kurma çağrısı da yaptı.

Rusya dışında kimsenin tanımadığı sözde cumhuriyetlere...
Amerikan ABC televizyonuna konuşan Zelenski, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık" dedi.

'NATO'ya üyelikten soğudum'
Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundan soğuduğunu belirten Zelenski, "NATO'ya gelince, uzun süre önce NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını fark ettikten sonra bu konudan soğudum. İttifak çelişkilerden ve Rusya'yla cepheleşmekten korkuyor" diye konuştu.

Rusya, 'NATO'da yer almayacağını açıklasın' demişti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

Kiev'de kalıyorum, korkmuyorum, kaçmıyorum

Gece yarısı savaş başladığından bu yana ilk kez başkanlık makamından video çeken Zelenski, savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını belirterek "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.

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