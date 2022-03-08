Ecem Uzun kaç yaşında kiminle evleniyor? Ecem Uzun boyu ve kilosu kaç

Birçok dizide rol alan fakat Jet Sosyete dizisi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Ecem Uzun uzun süredir birlikte olduğu Deniz Şeremetli ile nişanlandı. Çiftin düğünü ise yazın yapılacak. Bu mutluluk veren gelişmenin ardından Ecem Uzun merak konusu oldu. Peki kimdir Ecem Uzun, kaç yaşında, aslen nereli? Ecem Uzun nişanlısı Deniz Şeremetli kimdir, ne iş yapıyor?

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Jet Sosyete dizisi ile dikkatleri çeken genç oyuncu Ecem Uzun'dan sevenlerini mutlu edecek haber geldi ve başarılı oyuncu nişan yüzüğünü taktı. 'Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan ve ekranlarda büyüyen başarılı oyuncu Ecem Uzun bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kısa sürede evlilik kararı alan çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ecem Uzun ile müstakbel eşi Deniz Şeremetli pastayı birlikte kesti. Nişan fotoğraflarına tebrik mesajları yağarken çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Ecem Uzun kimdir: 17 Haziran 1992 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Ecem Uzun'un oyunculuğa ilk adımı ünlü bir gıda firmasının reklamlarında rol almasıyla olmuştur. Daha sonra Aliye dizisinde rol alarak, ekranların aranan yüzlerinden olur. Sekiz yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu ile tiyatro eğitimine başlamış bu esnasında aynı kuruluşun tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ecem Uzun, Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi birçok dizide rol almıştır.

Aliye ve Pulsar gibi dizilerle adını duyuran Ecem Uzun, Star TV ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisiyle tanınan oyuncular arasına girmiştir. Dizide Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu ve Merve Boluğur gibi ünlü isimlerle beraber rol almıştır.

2016 yılında Reha Erdem’in yazıp yönettiği Koca Dünya isimli filmde, Berke Karaer ile başrolü paylaşarak "Zuhal" karakterine hayat verir.

Yine 2016 yapımı eşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği dram türündeki Tereddüt filminde rol almıştır. Filmdeki rolüyle ödüle layık görülen Uzun'un adı uluslararası film festivallerinde de duyulmuştur.

Ödülleri:

2016- 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tereddüt)

2016- 23.Adana Altın Koza Film Festivali- Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Koca Dünya)

2014- Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri- Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı (Savaş)

2014- Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri, Umut Veren Oyuncu (Savaş)

Rol Aldığı Yapımlar:

2016- Koca Dünya

2016- Tereddüt

2016 - Aşk Yalanı Sever

2014- Savaş- Tiyatro Pürtelaş

2010 - Küçük Sırlar

2009 - Ah Kalbim

2008 - Pulsar

2007 - Gönül Salıncağı

2006 - Geniş Zamanlar

2004 - Aliye



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