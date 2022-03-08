Nureddin Nebati kulisi! Bankacılık sistemine çok büyük darbe vurur: Ankara'ya 5 bin şirketlik liste geldi

Gazeteci Ertuğrul Özkök "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde Rus oligarklar ve ABD Ankara Büyükelçiliğine gelen 5 binlik şirket listesini yazdı.

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İstanbul’un özellikle özel bankacılık çevrelerinin dün gözü iki önemli gelişmedeydi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı görüşme… Öteki ise Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, İstanbul’da DEİK( Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi) üyeleriyle yapacağı toplantı. Nedenine gelince… Özellikle bankacılık çevrelerinde son 5 gündür en çok konuşulan konu şuydu: Rus Oligarklar paralarını ve yatlarını Türkiye’ye getirir mi? Tabi asıl soru başka: Getirirlerse ne olur?



Bunların bir bölümü kara para değil, meşru

Bunun nedeni de son günlerde Ankara’da bazı çevrelerde geliştirilen şu argüman: “Şu anda Rus oligarkların elinde 320 milyar dolara yakın para var. Bunun bir bölümünün kara para kapsamına girebilir. Ama küçümsenmeyecek bir bölümü de meşru yoldan elde edilmiş para. Dolayısıyla o bölümü şimdi kendine güvenli bir sığınak arıyor. Acaba bu sığınak Türkiye olabilir mi?”



Özel bankalar tedirginliği hükümete iletti mi?

Bu konunun Hükümet çevresinde de konuşulduğunu duyuyorum. Ancak özellikle özel bankacılık çevrelerinde bu konuda büyük bir tedirginlik var. Çünkü bu parayı alabilecek özel bankaların anında SWİFT dışına çıkarılacağı ve bunun da Türk bankacılık sistemine çok büyük bir darbe vuracağından eminler. Bu görüşlerin Hükümete bildirilmesini isteyen bankacılar da var. Kısaca özel bankalar Rus oligarklarının parasının Türkiye’ye gelmesinden yana değiller.



Erdoğan-Putin görüşmesinden dışarı yansıyan bir cümle

Cumhurbaşkanın Putin’le yaptığı görüşmeden dışarı yansıyan bir cümle bu tedirginliği daha da arttırdı. Çünkü bu görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin Dolar ve Euro dışında Ruble, Yuan veya altınla yapılması konusu da gündeme gelmişti. Bu da, Putin yanlısı Rus oligarklarının paralarının Türkiye’e getirilmesi fikrine güç katabilirdi. O nedenle Bakan Nebati ile yapılacak toplantı öncesinde konuştuğum bazı bankacılar bu endişelerinin bakana iletilmesi görüşündeydi. İletilip iletilmediği konusunda bir bilgi alamadım. Ama endişeleri açıkça dile getiriliyor.



Megayatlar Türk limanlarına bağlanırsa

Konuşulan öteki konu da Rus oligarkların mega yatları. Covid doyasıyla Avrupa kapılarını kapatınca son iki yılda bazı Rus megayatları özellikle Bodrum ve Göcek kıyılarına gelmişti. Bu sayede oligarkların bu kıyıları tanıdığı ve sevdiği, burada arkadaşlar edindikleri, dolayısıyla bir bölümünün buralarda gelebileceği tahminleri yapılıyor. Ancak Amerika ve Avrupa lükleri bu yatlara da el koyduğu taktirde Türkiye üzerinde de bir baskının oluşup oluşmayacağı şimdilik bilinmiyor. Tabi oligarkların bankalardaki paraları dondurulduğu taktirde, büyük masrafları yüzünden bu megayatların akıbetinin ne olacağı ayrı bir konu. Büyük bir bölümü elden çıkarılabilir.



İkinci kulis ABD Ankara Büyükelçiliğine gelen 5 binlik şirket listesi

Buna karşılık Ankara’ya ulaşan bir başka istihbarat var ki o daha önemli. Halen Rusya’da çalışan 5 bine yakın Amerikan şirketi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne başvurup, “Faaliyetlerini Türkiye’de yürütüp yürütemeyeceği hakkında bilgi almış.” ABD büyükelçiliği de buna olumlu cevap vermiş. Bu bilginin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye bildirildiği yolunda bilgi aldım. Bakan bu bilgiyi çok önemsemiş. Şimdi Dışişleri’nin görüşü bekleniyormuş. Evet iki günden beri İstanbul’un iki önemli kulis haberi buydu.