Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Savaşı durduramadım' pozları

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalede Avrupa Birliği ve ABD, savaş çıkmasın diye adım atmamalarına karşın çaba sarf etmiş gibi algı oluşturma peşinde. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un fotoğrafları bu algıyı artırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra basına servis edilen fotoğraflarda yorgun, düşünceli, ümidini yitirmiş ve ne yapacağını bilmeyen bir görüntü çizdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında sınıfta kalan Amerika ve Avrupa ülkelerinin liderleri, algı oluşturmaya devam ediyor. Savaş 13'üncü gününde olmasına rağmen durdurmak için hiç bir şey yapmamaya devam eden ABD ve Avrupa ülkeleri, medyayı kullanarak büyük adımlar attıklarını göstermeye çalışıyorlar.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyaya servis edilen fotoğraflarında üzgün ve çaresiz halleri görüldü.

Macron'un son derece düşünceli, yorgun ve ayrıca hayal kırıklığına uğradığı anlar objektiflere yansıdı.