BIST 2.021
DOLAR 14,49
EURO 15,78
ALTIN 936,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de dükkanın camındaki yazıyı gören şaştı kaldı! Dövize ve zamlara inat bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de dükkanın camındaki yazıyı gören şaştı kaldı! Dövize ve zamlara inat bakın ne yaptı

ESKİŞEHİR’de bir esnaf, dükkanın camına astığı yazı ile döviz artışından yaşanan suni fiyat artırımlarına tepki gösterdi.

Abone ol

Eskişehir’de bir nalbur dükkanının camında asılı olan ‘Yüksek dövize inat, tüm ürünlerimiz eski fiyat’ yazısı vatandaşların dikkatini çekiyor. Dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşlardan olumlu tepkiler alan yazı, dükkan sahibi tarafından dövizde yaşanan artışlardan dolayı fahiş fiyat artırımı yapan esnaflara dikkat çekmek adına asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte dükkan sahibi Nejdet Aydoğdu, vatandaşlara karşı daha dürüst bir ticaret yapabilmek adına yazıyı astıklarını söyledi.

42 yıldır nalbur dükkanı sahibi olan Nejdet Aydoğdu, insanların 6 aydır fiyatlarda yaşanan oynamalardan çok bunaldığını belirtti. Dövizde yaşanan değişiklikleri bazı esnafların çok fazla suistimal ettiğini belirten Aydoğdu, “Bizim sektörümüzde yer alan ürünlere son zamanlarda yüzde 100’e yakın zamlar geldi. Biz bu zamları fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Fiyatlarımıza dövize bağlı olarak arttırmıyoruz. 6 ay öncesinin fiyatlarıyla vatandaşlarımıza satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Müslüman Müslümanı aldatmamalıdır"
Aydoğdu "Malzemelerimizde minimum karlarla etikete yansıtıyoruz. Bunun sebebi de vatandaşlarımız rahatça alışveriş yaptıklarında biz çok mutlu oluyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyorsak dürüst şekilde ticaret yapmalıyız. Müslüman Müslümanı aldatmamalıdır. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Diğer esnaflardan da aynı uygulamayı bekliyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hostesin etek altı görüntülerini çekerek taciz eden İsviçreli sapığa Türk korkusu bakın ne yaptırdı
Foto Galeri Hostesin etek altı görüntülerini çekerek taciz eden İsviçreli sapığa Türk korkusu bakın ne yaptırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak'ın kitabının konusu nedir, kaç sayfa? Burası Çok Önemli konusu
Berat Albayrak'ın kitabının konusu nedir, kaç sayfa? Burası Çok Önemli konusu
Ukrayna'ya giden ürünler Türkiye'ye geri dönüyor! Fiyatlarda yüzde 20 indirim olacak
Ukrayna'ya giden ürünler Türkiye'ye geri dönüyor! Fiyatlarda yüzde 20 indirim olacak
Çin yine şaşırtmadı! Rusya'ya desteğini açıkladı: Dostluğumuz kaya gibi sağlam
Çin yine şaşırtmadı! Rusya'ya desteğini açıkladı: Dostluğumuz kaya gibi sağlam
MHP lideri Devlet Bahçeli: Altın fiyatı gibi yağ satan onurlarını satmıştır Yağ krizinin şefi CHP
MHP lideri Devlet Bahçeli: Altın fiyatı gibi yağ satan onurlarını satmıştır Yağ krizinin şefi CHP
Düzce'de 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatları farklı çıktı
Düzce'de 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatları farklı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etti Rusya açıkladı! Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etti Rusya açıkladı! Ukrayna ile Türkiye'de müzakereye hazırız
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi çalışma başlatıldı stokçulara cezalar katlanacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi çalışma başlatıldı stokçulara cezalar katlanacak
Adana'da 30’dan fazla mermi sıkarak öldürdü! Tetikçi suç makinesi çıktı
Adana'da 30’dan fazla mermi sıkarak öldürdü! Tetikçi suç makinesi çıktı
Berat Albayrak kitabı Burası Çok Önemli konusu ne ne zaman çıkıyor?
Berat Albayrak kitabı Burası Çok Önemli konusu ne ne zaman çıkıyor?
Meral Akşener konuştu kadınlar ağladı: Ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar
Meral Akşener konuştu kadınlar ağladı: Ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar