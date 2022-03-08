Berat Albayrak'ın kitabının konusu nedir, kaç sayfa? Burası Çok Önemli konusu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabı Burası Çok Önemli 11 Mart Cuma günü satışa çıkacak. Bu gelişmenin ardından Berat Albayrak'ın kitabı merak konusu oldu. Peki Burası Çok Önemli kitabının konusu nedir, ne anlatıyor?

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Uzun süredir gündemde olmayan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 11 Mart cuma günü çıkaracağı kitabının tanıtımı yapıldı. Adı 'Burası Çok Önemli' olan Berat Albayrak'ın kitabı şimdiden büyük ses getirdi ve merak uyandırdı. Peki Berat Albayrak'ın kitabının konusu nedir?

Turkuvaz Kitap, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabını duyurdu. Berat Albayrak'ın çıkardığı kitabın adı da 'Burası Çok Önemli...' Albayrak'ın yeni kitabı Cuma günü satışa sunulacak.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda" denildi.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye Kitap Açıklaması

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.