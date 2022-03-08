Meral Akşener konuştu kadınlar ağladı: Ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener gündeme ilişkin ayçiçek yağı ve zeytinliklerde maden aranması konularına değinerek konuşmasına başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel beyaz takımlar giyerek katıldığını söyleyen Akşener konuşmasında Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları aktarınca katılımcı kadınlar ağladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart gündemine değinerek kadınların bebekleriyle savaş cephanesini korumak arasında yaşadığı tercih etme anılarını aktardı. Akşener'in anlatımı sırasında katılımcı kadınlar ağladı. Akşener "Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adımlar. Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz, bu ülkenin kadını her şeyi hak etti." dedi.

Ayçiçek yağı kuyruklarına da değinen Akşener "Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor. Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği." dedi.

Zeytinlik arazilerinde maden arama yetkisini de eleştiren Akşener, Necmettin Erbakan'ın sözünü hatırlattı: "Beton zihinlerinin bunu anlamalarının imkanı yok. Rahmetli Erbakan hocanın deyimiyle 'Sizi gidi beton kafalılar sizi' "

8 Mart nedeniyle 'Beyaz Buluşma' adıyla katılımcılar grup toplantısına beyaz kıyafetlerle katıldı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biliyorsunuz, Bay Kriz ve arkadaşlarının en büyük özelliği, beceriksizliklerinin sorumluluğunu, asla kabul etmemeleridir. Kendilerinden başka, herkes ve her şey, herhangi bir konudaki kötüye gidişin, sorumlusu olabilir. Bir tek kendileri, “Ak” kaşıktır… Bunun psikolojik çözümlemesine, hiç girmeyeceğim, sonra mahkemelik oluyoruz…

Biliyorsunuz, Bay Kriz’in beceriksizliğinin son yansıması, enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında, çile çekiyor. Bu arkadaşlar da bir süredir enflasyon canavarının sorumluluğunu atacak bir şey arıyorlar. Her hafta, başka bir sorumlu uyduruyorlar, ama bir türlü tutunamıyorlar. Nitekim, son olarak, “Dünyada enerji fiyatları yükseliyor, o yüzden enflasyon yüksek.” demeye başladılar.

Biz, iktidara çözüm önerilerinde bulunurken, onlar rantçılara yeni işbirlikleri kovalıyorlar. Son kalan bağımsız medya kanalını susturmayı planlıyorlar.

Gübre kilosu en az 10 lira, çiftçilerin bankalara borcu 178 milyar lira. Damızlık inekler kesime gidiyor. Ayçiçek yağı kuyrukları artık ülkemizin acı bir gerçeği.

Sayın üretici düşmanı bakana hayatta başarılar diliyor, ziyadesiyle feyzaldığı eski damat bakanın yaptığı gibi yandaş yayınlardan çıkaracağı 66 adımda Türk tarımı kitabını sabırsızlıkla beklediğimi huzurlarınızda ifade ediyorum.

Zeytinde neden italya neden Yunanistan kadar kazanamıyoruz diye soracaksınız. Beton zihinlerinin bunu anlamalarının imkanı yok. Rahmetli Erbakan hocanın deyimiyle 'Sizi gidi beton kafalılar sizi' Ama kimse merak etmesin bu konunun peşini bırakmayacağız. Muğla milletvekilimiz dava açtı konuyu takip ediyoruz.

Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar

Göçün içinde yürüyerek katıldılar. Bir kalabalık hayal edin dize kadar çamur, sırtınızda bir çocuk kucağınızda bir ç çocuk elinizde bir çocuk yürüyorsunuz. Kucağınızdaki çocuk ağırlaşıyor, sırtınızdaki belinizi büküyor. Birinden birini feda etmeniz lazım. Sofi'nin Seçimi film yapıldı Oscar aldı. Biz her şeyi unuttuk. Komitacılar ateş açtığı kafileler. Bilir misiniz Balkan savaşlarında bu göçlerle ilgili olarak tarihçiler Tuna Nehri'nin bebek aktığı söylenir. Kucaklarındaki bebeklerin komitacılar tarafından süngüye takıldığını görmemek için anneler bebeklerini nehre attı. Hep tercih hakkında bırakıldı.

Ve istiklal savaşı Şerife Bacı şehit oldu. Mermisi kucağında oğlu Hasan sırtında Hasan mı mermi mi? Ana için ne kadar önemli bir tercih. Hasan'ın üzerindeki örtüyü mermiye örten anne. Utanmadan hiçbir şey yapmadınız diyorlar. Ayıp be ayıp. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adımlar. Utanmadan sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz, bu ülkenin kadını her şeyi hak etti.