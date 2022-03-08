Bugün altın dolar fırladı İslam Memiş : Altın 850 lira dolar 13,80 TL olmadan almam
8 Mart 2022 salı gününe dolar kuru 14.50 lirayı, gram altın 940 lirayı test ederek başladı. Altın fiyatları bu yükselişi sürdürürse kısa sürede 1000 lirayı görebilir. Peki neler oluyor dolar 15 lirayı altın bin lirayı geçer mi? Para ve altın uzmanı İslam Memiş 'manipülasyon var' deyip herkesi uyardı. Altın ve dolara yönelmeden önce dediklerine kulak verin.
Bugün (8 Mart 2022 ) altın ve dolar kurundaki yükseliş sürüyor. Saat 10.30'da 930 lirayı aşan gram altın fiyatları 940 lirayı test ediyor. Gram altın dün 925 lira civarında bir seyir izlemişti. Gram altının fiyatının yeniden binli rakamları görmesi ihtimal dahilinde olabilir. Dolar kuru da 15 liraya doğru yol alıyor. Geçen hafta 14 liranının üstüne çıkan dolar kuru düşüş değil yükseliş eğilimindi. Peki dolar kuru 15 lirayı altın 1000 lirayı bulur mu? Özellikle altının gram fiyatındaki bu ani fırlayışın sebebi ne? Altın ve dolar almak bu rakamlardan akıllıca olur mu? İslam Memiş ani yükselişin perde arkasına dikkat çekip önemli uyarılar yaptı. İşte altın için çok önemli olan o uyarılar ve piyasalardaki son rakamlar.
Altın fiyatları: Gram altın pazartesi günü başladığı hızlı yükselişine bugün de devam ediyor. Geçen haftayı 900 liranın altında kapatan altın fiyatları pazartesi günü 920 liranın üstüne çıktı. 8 Mart 2022 salı günü itibariyle de altın fiyatları 940 lirayı test etmeye başladı. Çeyrek altın 1.536 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 129 liradan satılıyor.
Dolar ve euroda son durum: Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, pazartesi gününü 14,25 lira seviyelerininden geçti. Dolar kuru 8 Mart salı gününe 14,37 seviyelerinden başlayıp hızlı bir şekilde 14.40 eşiğini geçti. Saat 10.30 itibariyle de dolar kuru 14.49'liraya çıktı. Yükselişini sürdüren dolar kuru 15'li seviyeleri görebilir. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle dün 15,60'dan işlem gören euro bugün 15.78 liradan satılıyor.
Altın fiyatları bin liraya, dolar 15 liraya doğru yol alırken küçük yatırımcının aklındaki soru bu rakamlardan altın mı dolar mı yoksa euro mu alınır oldu? Para ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş Youtube hesabından yayınladığı son video ile yatırımcılara tüyolar verdi. İslam Memiş ne altın ne dolar ne euro alın diyor. Bu süreçte en doğru yatırım düşüşte olan sterlini almak. İşte İslam Memiş'in yatırımcılar için tüyoları: