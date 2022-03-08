Rusya Ukrayna krizi sonrası ayçiçeği ve diğer tohumlar için karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Türkiye'nin ekonomik ithalatının sıkıntıya girmesiyle özellikle ayçiçek yağında kriz yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verileceği açıklandı.

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Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.