Konya'da ayçiçek yağı stoklayan iki markete işlem yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ayçiçeği yağı stoku yapıldığı tespit edilen 2 market hakkında işlem uygulandı.

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İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde yaptığı ayçiçeği yağı denetiminde 2 iş yerinde stok yapıldığını tespit etti.

Biri zincir marketlere ait şube, diğeri ise yerel bir market olan iş yerlerine cezai işlemin uygulanması için Konya Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde yağ fiyatlarında artış yaşandığına ve bazı marketlerde yağ stoku yapıldığına ilişkin sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra harekete geçtiklerini bildirdi.

Marketlerde sıvı yağ denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Ünver, "Market ve depolarda yapılan incelemeler neticesinde biri yerel diğeri ise Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren zincir market şubesi olmak üzere 2 iş yerinin sıvı yağ stokçuluğu yaptığı tespit edildi. Zabıta ekiplerince stokçuluk yapan 2 iş yerine cezai işlemlerin uygulanması konusunda Konya Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere evraklar tanzim edildi." açıklamasını yaptı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.