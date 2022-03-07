Sultan Alpaslan'ın kardeşleri kaç tane Alparslan'ın kardeşleri isimleri

TRT 1 ekranlarının tarih kokan sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 16. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla takip ediliyor. Peki Sultan Alparslan'ın kardeşleri kim, kaç kardeşi var?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 16. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki Sultan Alparslan'ın kaç kardeşi var?

Alparslan: Büyük Selçuklu 16.Bölüm Özet

Gazne Sultanı Mevdud’un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst’e, Şehver ve Mesud’un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver’in soğuk ve Bozan’dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan’ın tavrı ne olacak? Bozan’ın, Şehver’in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Sultan Mevdud’u öldürüp Büst’te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan’ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan’ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Vaspurakan’ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ekranlara geldi. Dizinin ilk bölümünün ardından pek çok kişi Alparslan’ın kardeşlerini ve kardeşlerinin isimlerini araştırmaya başladı.

Sultan Alparslan'ın kardeşleri kimdir?

Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Sultan Alparslan'ın kardeşlerinin isimleri şöyle: Kavurd, Emir Yakuti, Süleyman, Behram Şah, İlyas, Osman, Hatice Arslan Hatun, Cevher Hatun ve Safiye Hatun.