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 Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
 Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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İzmir temsilcisi, açıklamasında Nestor El Maestro ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Sezonun 3. haftasında Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Nestor El Maestro, Göztepe'nin başında çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Göztepe ile 1 puan ortalaması yakalayan 38 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

İstifa etmeyeceğini söylemişti
Maestro, geçtiğimiz hafta sonunda iç sahada aldıkları Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından istifa sorusunun sorulması üzerine şöyle yanıt vermişti: "Geldiğim yerde ve ülkelerde bu durum, bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüz üstü bırakmaz. Savaşmaktan kaçmazlar ve sonuna kadar devam ederler. Kulübün tasarrufunun ne olacağını bilemem. Kulüp benden bunu beklerse tabii ki bu da olabilir ama benim görüşüm bu şekildedir."

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