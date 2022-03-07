Benzin ve motorine 8 Mart 2022'de çok büyük zam geldi! Bir zam da yarın geliyor

Petrol fiyatları savaşla birlikte uçarken benzin ve motorin zammı durmuyor. EPGİS 8 Mart 2022 itibariyle benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldiğini duyurdu.Bu zamla motorinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak... Salı gecesi daha büyük zam var; motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam gelecek.

Abone ol

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması petrol fiyatlarını uçurdu. Geçen hafta Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden brent petrolün fiyatı bu sabah 122,79 dolardan güne başlayıp, 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

8 Mart 2022 itibariyle zam

Petrol fiyatlarındaki artış anında zam olarak depoya yansıdı. EPGİS 8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzin ve motorine gelen yüklü zammı ilan etti.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece pompaya yansıyacak ve 8 Mart 2022 itibariyle geçerli

Zamla birlikte motorinin litresi 22 lirayı aştı

8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükseldi.

Bir depo yakıt 2 ayda 500 lira zamlandı

Benzine 5 Mart’ta 69 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 3 Mart’ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaştı. Motorine 5 Mart’ta 84 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaştı.. Otogaza da 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti. Bir depo maliyeti iki ayda yaklaşık 500 lira arttı.

Salı gecesi bir zam daha geliyor. Motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam yapılacak. 9 Mart'tan geçerli olacak zamlarla birlikte motorin 25 TL sınırına, benzin ise 24 TL sınırına dayanmış olacak. 2 günde toplam motorine 3.78 benzine ise 1.69 kuruş zam gelmiş olacak.

KDV VE EŞEL MOBİL ÇAĞRISI Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi

Motorine bir yılda yüzde 235 zam

İstanbul'da geçen sene 8 Mart 2021'de litre fiyatı benzinde 7,23 TL, motorinde 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise fiyat benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi. 7 Mart Pazartesi gecesi gelecek zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 olacak. Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşacak.