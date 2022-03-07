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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "kanalların gıda zamlarıyla ilgili haberleri takipte" dedi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "kanalların gıda zamlarıyla ilgili haberleri takipte" dedi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatları konusunu işleyen televizyon kanallarını uyardı. Şahin kanalların, ilgili kurumların açıklamalarını aktarmalarını istedi.

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Son dönemlerde yaşanan gıda fiyatlarındaki sert yükselişin ardından RTÜK’ten televizyon kanallarına yayın ayarı geldi. RTÜK Başkanı Şahin, yayınladığı açıklama ile televizyonları uyardı. Şahin’in açıklaması şöyle:

“Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını taşımları son derece önemlidir. Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır.”

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