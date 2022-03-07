BIST 1.998
DOLAR 14,34
EURO 15,66
ALTIN 908,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da gassaldan cenazeyle akılalmaz fotoğraf! Sosyal medya karıştı: İnceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da gassaldan cenazeyle akılalmaz fotoğraf! Sosyal medya karıştı: İnceleme başlatıldı

AFYONKARAHİSAR Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın morgda cenaze ile ‘görevimizin başındayız’ şeklinde sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımı tepkilere neden oldu.

Abone ol

İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi’ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı. Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.



İnceleme başlatıldı
Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü'nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor
Foto Galeri Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!
Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!
Nusaybin'de PKK'nın 6’sı çocuk 8 vatandaşın öldüren PKK'ya lanet yağdı
Nusaybin'de PKK'nın 6’sı çocuk 8 vatandaşın öldüren PKK'ya lanet yağdı
Göztepe faturayı Teknik Direktör El Maestro'ya kesti! El Maestro ile yollarını ayırdı
Göztepe faturayı Teknik Direktör El Maestro'ya kesti! El Maestro ile yollarını ayırdı
Edirne'de şakanın sonu ölümle bitti! Her şey bir tokatla oldu: Montunun rengiyle...
Edirne'de şakanın sonu ölümle bitti! Her şey bir tokatla oldu: Montunun rengiyle...
İstanbul Valiliği 8 Mart açıklaması
İstanbul Valiliği 8 Mart açıklaması
Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti
Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti
Rusya'dan Swift'e karşı hamle geldi! Çin ile çalışmalar başladı
Rusya'dan Swift'e karşı hamle geldi! Çin ile çalışmalar başladı
'Eyvah Türk ordusunda bu askerler mi strateji çizdi' diyen Ertuğrul Özkök yazdı: İlk ciddi işaretler görülüyor
'Eyvah Türk ordusunda bu askerler mi strateji çizdi' diyen Ertuğrul Özkök yazdı: İlk ciddi işaretler görülüyor
Volkswagen Passat üretimini durduruyor mu? Türkiye için açıklama
Volkswagen Passat üretimini durduruyor mu? Türkiye için açıklama
Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları
Kadınlar Günü'ne ne alınır uygun hediye fikirleri 8 Mart indirim kampanları