Volkswagen Passat üretimini durduruyor mu? Türkiye için açıklama

Volkswagen yetkilileri Passat üretiminin duracağı iddialarıyla ilgili açıklama yaparak Türkiye için 2023'e kadar devam edeceğini aktardı

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Volkswagen'in en çok tercih edilen araba modellerinden olan Passat sedanın üretimine Avrupa'da son verileceğine yönelik haberlerin çıkmasının ardından, modelin Türkiye'deki akıbeti de merak konusu oldu.

Autocar'ın aktardığı habere göre şirketin daha önce 2023'te sonlandıracağını ifade ettiği Passat sedan üretimi Avrupa'da planlanandan erken bitirildi. Söz konusu gelişmenin sebebi olarak ise Passat Variant modelinin daha çok satması ve Arteon modelinin geliştirilmesi gösterildi.

Konuya ilişkin olarak T24'e konuşan Volkswagen Türkiye yetkilileri, Passat'ın üretiminin devam ettiğini ve bu konuda resmi bir açıklama olmadığını ifade etti. Yetkililer "Şu anda resmi bir açıklama yok, Passat'ın üretimi Türkiye için 2023'e dek devam edecek" diye konuştu.