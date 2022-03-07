Ekrem İmamoğlu 'savaş masası'nda 'kadın duyarı' kastı! Kadının olmadığı masadan barış zor çıkar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Rusla ile Ukrayna arasındaki müzakerelerini gerçekleştiren heyetlerin içinde kadın olmamasını eleştiren İmamoğlu, "Kadının olmadığı masadan barış zor çıkar" dedib

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İBB Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Saraçhane’deki ana yerleşkede bulunan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşma, İBB tarihinin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yaptığı sunumla başladı. Kentteki 962 mahalle muhtarının sadece 146’sının, İBB Meclisi’ndeki kadın üye oranın da yüzde 17,39 olduğu bilgilerini paylaştı.

“Alkışın en güzeli, kadınların alkışı”

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen İmamoğlu da duygularını, “Herhalde alkışın en güzeli kadınların alkışı. Çünkü kadının alkışı insana sanki önce bir anne takdirini hatırlatıyor. Elbette çocuğu dünyaya getiren annenin emeği çok büyük bir evlatta. Dolayısıyla bir evlat da önce anneme mahcup olmayayım duygusu taşır. En azından benim için öyle” sözleriyle dile getirdi. Kendi yönetimleri döneminde, İBB bünyesinde kadın yönetici ve çalışan sayısında 3 katı bir artış olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Gerçekten hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz şimdiden kutlu olsun diyorum” diye konuştu.

“Toplumları çatışmaya sürükleyen noktada kadınların eksikliği vardır”

“Kadınların etkin pozisyonda, eşit olarak yer aldığı ortamlarda, gerçekten dünyanın daha huzurlu, daha yaratıcı ve daha barış içinde olacağına da inanıyorum” diyen İmamoğlu, sözü yakın coğrafyamızda yaşanan savaşa getirdi ve şunları söyledi:

“Çevremize baktığımızda, bir savaş yaşıyoruz şu anda. Savaşı izliyoruz. Hepimizi derinden üzüyor. Şu anda savaşın iki tarafı olarak, Rusya ve Ukrayna'yı temsilen bir masa kuruldu. Fotoğrafını görmüşsünüzdür. O masada hiç kadın yok. Oradan barış zor çıkar gerçekten. Toplumları bazen çatışmaya sürükleyen noktada da kadınların eksikliği vardır. Kadınların o mekanizmadaki varlığı, gerçekten barışı ve huzuru güçlendirir. Bu eksik kalan tarafı tamamlamak hepimizin sorumluluğunda."

“Sizi, bizi boş işlerle uğraştıranları umursamayın”

16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın en gururlu, en onurlu görevlerinden bir tanesi güzel İstanbul'a hizmet etmek” dedi.

Konuşmasının ardından katılımcılarla anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu’nun, “Manşet: İstanbul’un kadın muhtarları İmamoğlu’na diz çöktürttü” şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.