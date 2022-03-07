Altın fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş, "beklenmedik zamanda ve fiyatta yükseldi" deyip uyardı

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 12. gününde de sürerken dünyadan yeni yaptırım kararları geliyor. Bu da altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülmesine neden oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş ise yatırımcıları yükselen altın konusunda uyardı.

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Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından saat 9.30 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 910 lirayı aştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 058 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı, 2000 doları gördü ve saat 09:50 itibariyle önceki kapanışının üzerinde bin 983 dolardan işlem görüyor. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Dolar ve euroda son durum: Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,25-14,26 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 15,52'den işlem görüyor.

Kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi

Ons altının 2.000 doları, ons gümüşün 26 doyarı, petrolün de 140 doları görmesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. "Altın ve gümüş beklenen önce yükselirken petrol, kimsenin öngöremediği zaman ve fiyatta yükseldi" diyen İslam Memiş, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

Bakalım yükseliş sonrası nereye düşürecekler

- Altın 2020’de 2.070 dolar, Gümüş 2020’de 30 dolara yükselmişti. 2022’de tekrar gösteriyorlar. Birinci sebep - Kovid-19, ikinci sebep - savaş! Birinci sebep sonrası altın 2.070’den 1.678 dolara, gümüş de 30’dan 21 dolara gerilemişti. İkinci sebep sonrası bakalım nereye düşerecekler?

Yükseliş hiçbir ülkenin menfaatine değil, müdahale ederler

- Emtia yatırımcıları kısa vadeli pozisyon açmışsa dikkat etmeli. Bu yükselişler hiç bir ülke ekonomisinin menfaatine değil. Ülke ekonomilerini zora sokacak fiyatlamalara, her an müdahale gelme olasılığı yüksektir. Yükselişlerin de düşüşlerin de sağlıklı olması gerek. Balon risktir.

Kısa vadede ben de paramı katlarım hayali kurmayın

- Şu an piyasalarda normal bir süreç yaşanmıyor. Spekülasyon, manipülasyon, jeopolitik risk gibi bir çok fiyatlama var. 3 hafta da güzel para katladılar. Ve bunu düşüş yönlü de yapacaklar. Kısa vadeli bende katlarım hayalini boşuna kurmamalı. Onlar oynatan, her zaman kazanandır.