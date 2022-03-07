Ekmekten sonra diğer korku makarnada! Savaş makarnayı vuracak mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle buğday ithalatındaki dengenin bozulmasında ekmekten sonra diğer korku makarnada. Makarna Üreticileri Derneği buğday ve makarna sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, AA muhabirine, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Savaşın kimsenin arzu etmediği bir durum olduğunu vurgulayan Uysallı, çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini söyledi.

Uysallı, son dönemde yaşanan olayların tarım sektörünün ülkeler için önemini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, "Bir musibet bin nasihatten daha iyidir. Salgından sonra yaşanan bu savaş gösterdi ki tarım politikaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Son dönemde tarım politikalarıyla ilgili atılan olumlu adımların hızlanarak devam etmesi ülkemiz açısından elzemdir." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük hububat ve yağlı tohum üreticileriyle komşu olduğuna dikkati çeken Uysallı, şöyle konuştu:

"Devam eden savaş büyük acılara neden olduğu gibi, büyük fırsatlara da pencere açmış olabilir. Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli. Rusya ve Ukrayna savaş sürecinde makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok."

"Sezonu rahatlıkla çıkaracak kadar buğday stokumuz mevcut"

Uysallı, Rusya ve Ukrayna'nın dünya buğday ticaretinin yaklaşık yüzde 24'ünü gerçekleştirdiğinden bu iki ülke arasında yaşanan sorunun tedarik sürecine negatif etki edebileceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu etkinin boyutları, savaşın ne kadar süreceğiyle doğru orantılıdır ancak ülkemizin şöyle bir avantajı var, Türkiye'de hasat sezonuna yaklaşık 60 gün kaldı. Bu yıl uygun hava koşulları sebebiyle özellikle buğdayda çok iyi rekolte beklentimiz var. Sezonu rahatlıkla çıkaracak kadar buğday stokumuz mevcut."

Toprak Mahsulleri Ofisinin uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini dile getirdi.

Uysallı, salgının, tarım ürünleri ve politikaları konusunda çok önemli kararlar verilmesini sağladığını belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir kez daha stratejik kararların koşullara bağlı olmadan uygulanmasının önemini gösterdiğini sözlerine ekledi.