Ayçiçek yağı neden pahalı? Fehmi Koru 'cevabı bu yazıda' dedi

Ayçiçek yağı ve buğday fiyatlarıyla ilgili yazı kaleme alan Fehmi Koru, Türkiye'nin bu iki ürünü Rusya ve Ukrayna'dan aldığını belirterek, hükümeti öngörüsüzlükle eleştirdi.

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Ayçiçek yağı adeta karaborsaya düştü. Marketlerde raflar boşalırken fiyatlar artık günlük değil saatlik değişmeye başladı. Marketler açgözlülükle suçlandı. Peki gerçekte olan ne?

Merak edilen soruya Fehmi Koru bugünkü yazısında cevap verdi. Ayçiçek yağı ve buğdayın ithalatının büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna'dan karşılandığına dikkat çeken Koru, konuya ilişkin bazı verileri paylaşıp hükümete yüklendi:

"Öngörüsüzlük kadar kötü bir şey yok"

"WP gazetesinin, ayçiçek yağının neden pahalılandığıyla ilgili de bir haberi vardı dün.

Yalnız Türkiye’de değil, ABD’de ve ayçiçek yağı kullanılan bütün ülkelerde ayçiçek yağı pahalı hale geliyormuş.

Haberin girişini birlikte okuyalım:

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, bölge dünyanın en fazla buğday ve bitkisel yağ üreticisi olduğu için, ABD’deki gıda maddeleri fiyatlarını daha da artıracak. Müdahale ortamı aylar ve belki de yıllar sürdüğü takdirde üretim duracak ve yeniden eski haline dönmesi zaman alacak.”

ABD bu gelişmeye de hazırlıksız yakalanmamış, öngörü eksikliği yok. Consumer Brands Association adlı kurumdan biri, WP’ye, gıda alanında ABD’nin kendisine yeterli olduğunu, ancak Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali global ekonomiye zarar vereceği için bu konunun önem taşıdığını söylemiş…

Fırınlar ve pastaneleri çatısı altında toplayan bir kuruluş da, WP’ye, içinde buğday, mısır, yulaf, arpa, çavdar gibi tahıllar bulunan her şeyin fiyatlarının tavana vuracağı yolunda görüş açıklamış…

Haberde Rusya ve Ukrayna’da üretilen tahıl ürünlerine en fazla ihtiyaç duyan ülkeler listesi de yer alıyor. 2021 Ekim ayındaki verilere göre, Türkiye buğday ihtiyacının %69’unu bu iki ülkeden karşılıyor; Kazakistan (%99) ve Gürcistan’dan (%94) sonra üçüncü sırada.



Rusya ve Ukrayna’da işlerin bu yöne doğru evrileceğini öngöremediğimiz için bizim piyasalar ABD’den ve AB ülkelerinden daha fazla etkilenecek gibi…

ABD biraz da bizdeki enflasyon yüksekliği için endişeli sizin anlayacağınız…

Öngörüsüzlük kadar kötü bir şey yok."