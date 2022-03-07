BIST 1.980
DOLAR 14,34
EURO 15,59
ALTIN 920,97
HABER /  DÜNYA

Çin'den açıklama: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor

Çin'den açıklama: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor” dedi.

Abone ol

Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke tarafından Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanırken Çin, iki ülke arasında ara bulucu olmayı teklif ederek Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yollarla çözmeye ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. İki ülkenin de meşru güvenlik endişelerini yerine getirmeliyiz. Bölgede, uzun vadeli barışın sağlanması için etkili bir Avrupa güvenlik mimarisi uygulanmaya konulmalı” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin son durumu yakından izliyor ve tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemeye çağırıyoruz. Çin hükümeti, askeri saldırıyı bir işgal olarak tanımlamayı reddetti ve Batılı ülkeleri Rusya'nın meşru güvenlik endişelerine saygı duymaya çağırdı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Alpay Kazan evli mi eşi çocukları kimdir? Alpay Kazan ne iş yapar?
Alpay Kazan evli mi eşi çocukları kimdir? Alpay Kazan ne iş yapar?
Rusya Ukrayna savaşı Yandex'i vurdu çöküşün eşiğindeler
Rusya Ukrayna savaşı Yandex'i vurdu çöküşün eşiğindeler
Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart nasıl ortaya çıktı?
Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart nasıl ortaya çıktı?
Tarihe geçeçek kare! Ukrayna'da Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi: Düşmanı püskürteceğiz
Tarihe geçeçek kare! Ukrayna'da Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi: Düşmanı püskürteceğiz
Manchester derbisinde farklı skor! Real Madrid arayı açıyor Milan liderliğe yükseldi
Manchester derbisinde farklı skor! Real Madrid arayı açıyor Milan liderliğe yükseldi
Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımı hastalıkları tetikleyebiliyor
Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımı hastalıkları tetikleyebiliyor
Kilise kapısında 'erik dalı' oynayanlar beraat etti
Kilise kapısında 'erik dalı' oynayanlar beraat etti
Üçüncü cemre düştü mü 2022 nereye düşecek? Cemre düşme sırası
Üçüncü cemre düştü mü 2022 nereye düşecek? Cemre düşme sırası
Hasan Cemal ABD'yi överken abarttı Ahmet Hakan tepki gösterdi
Hasan Cemal ABD'yi överken abarttı Ahmet Hakan tepki gösterdi