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İbrahim Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

İbrahim Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

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Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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