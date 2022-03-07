'Sıkıyönetim ilan edilmeli' diyen Burak Elmas futbol batık durumda deyip açıkladı: Ortak TV kanalı bombası geldi

Mali kongre öncesinde zor sınavlar veren Galatasaray’ın Başkanı Burak Elmas "Futbol Federasyonu öncelikle bir sıkıyönetim ilan edilmeli. Bütün sektör, kulüpler sıkı sıkıya denetlenmeli" dedi.

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Süper Lig’de tarihin en başarısız sezonlarından birini geçiren Galatasaray’da kelimenin tam anlamıyla ekonomik seferberlik ilan edilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde başkan Burak Elmas ile başkan yardımcıları Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ozan Şener ve Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, ekonomi gazetecileri ile buluştu. Başkan ve yöneticiler hem kulübün mutfağında yaşananları anlattı, hem de sorularımızı yanıtladı. Burak Elmas, Galatasaray’da bir devrim gerçekleştirdiklerini şu sözlerle açıkladı:



Örnek olacak bir modeli hayata geçiriyoruz dünya, Galatasaray’daki devrimi konuşacak

"Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz" diyen Elmas "Hedefimiz bu Türkiye’nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, zarar etmeyen kulübü olmak. Galatasaray’da, ekonomik olarak dünyaya örnek olacak bir model yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren bunun sonuçlarını almak istiyoruz. Hızlı davranmaktan ve hızlı sonuç almaktan başka çaremiz yok. Alınması gereken zaruri kararlar sürekli ertelenmiş. G.Saray’ın buradan hızlı çıkabilmesi için bazı şeyleri hızlı yapmamız lazım.” ifadelerini kullandı.



Toplu bir çözüm bulmak için bir araya gelmeliyiz popüler başkanlık yapma zamanı değil

Elmas "Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. G. Saray, Beşiktaş, F.Bahçe diye ayırmadan söylüyorum; Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu sektörel bir problem. Kazandığı kadar harcayabilen bir kulüp yok. Finansal Fair Play Türkiye’de uygulanamadı. “Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin” mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu.” dedi.



Futbolda sıkıyönetim ilan edilmeli

Şu anda, Türkiye’de mevcut gelirlerle kredi borcunun faizini ödeyebilecek tek bir Futbol kulübünün bulunmadığını söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Bizim 2.5 milyar liranın her 350 milyon liralık faizini ödememiz gerekiyor. Her sene borcumuz otomatik artıyor. Oturup birlikte Türk futbolunu bu batık durumunda çıkarmanın yolunu oluşturmazsak, 1-2 sezon sonra ‘Finansal Fair-Play’ kurallarına uyulmadığı için hiçbir Türk takımı Avrupa’da futbol oynayamayacak.Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektörü ile karşı karşıyayız. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Türk futbolu için sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli." diye konuştu.



İhtiyaç değil mecburiyet

"İşte bu yüzden Türk sporunda bazı şeyleri hızlı düzeltmek adına diğer kulüpler de dahil aktif bir şekilde masadayız" diyen Elmas "Geçmişten gelen hataların tekrarlanmaması adına, tepkilere rağmen doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Görev süremizin sonunda Galatasaray’ı bu yola taşımış oluruz. Altını çizerek söylüyorum; Bu bir ihtiyaç değil, mecburiyet!" ifadelerini kullandı.



Gayrimenkul takımı 2 milyar TL için sahada

G.Saray’da gayrimenkul projeleri için tecrübeli bir takım oluşturulmuş. Yönetim kurulu üyesi Ozan Şener anlattı: “Mecidiyeköy’deki bina 12-13 yıldır boş duruyor. Erden Timur ve Avi Alkaş’ın da aralarında bulunduğu bir ekip olarak binanın Galatasaray açısından en iyiyi yakalayacak şekilde değerlendirme formülü üzerinde çalışıyoruz. Kiralama yoluna gidersek 10 yıl için 200 milyon TL gelir elde ederiz. Ama rezidans projesine çevirip yabancıya satışa uygun hale getirebilirsek gelirimiz 600 milyon TL’nin üzerine çıkaracak.



Kulüpler Süper Lig A.Ş ve Süper Lig TV için hazır

Burak Elmas, yayın ihalesi konusunda “Yurt dışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.’ye geçiş modeli. Kulüplerin bir TV kanalı kurması ve maçların buradan yayınlanması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır.” ifadelerini kullandı.