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Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

TOKAT’ta, memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor.

Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

Reşadiye ilçe milli eğitim müdürlüğünden 2015 yılında emekli olan evli ve 4 çocuk babası Eftal Yıldız (61), boş zamanlarını değerlendirmek için maket ev yapmaya başladı. 

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Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

Çamlıca Mahallesinde evinin yanındaki depoyu atölyeye çeviren Yıldız, pandemi döneminde atölyesine kapandı. Kısa sürede atık malzemeler kullanarak bir birinden güzel yüze yakın maket ev yaptı. 

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Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

Köpük malzemeler, tahta çay karıştırıcı, karton, ahşap, folyo, renkli kağıtlar kullanan Yıldız, atık malzemelerden adeta bir sanat eseri ortaya çıkardı. Günün büyük bir kısmını atölyesinde geçirmeye başlayan Yıldız, sergi açmayı düşünüyor.

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Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor

Maket ev yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığını belirten Yıldız, “Emekli olduktan sonra boşlukta kalmamak için evimin yanındaki depoyu atölyeye dönüştürdüm. Burada sağdan soldan inşaatlardan bulduğum malzemelerle maket yapmaya başladım." dedi.

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