Tokat'ta hobi olarak başladı! Atık malzemelerden yapıyor: Sipariş alıyor insanlar fotoğraf çekip yolluyor
TOKAT’ta, memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor.
Reşadiye ilçe milli eğitim müdürlüğünden 2015 yılında emekli olan evli ve 4 çocuk babası Eftal Yıldız (61), boş zamanlarını değerlendirmek için maket ev yapmaya başladı.
Çamlıca Mahallesinde evinin yanındaki depoyu atölyeye çeviren Yıldız, pandemi döneminde atölyesine kapandı. Kısa sürede atık malzemeler kullanarak bir birinden güzel yüze yakın maket ev yaptı.
Köpük malzemeler, tahta çay karıştırıcı, karton, ahşap, folyo, renkli kağıtlar kullanan Yıldız, atık malzemelerden adeta bir sanat eseri ortaya çıkardı. Günün büyük bir kısmını atölyesinde geçirmeye başlayan Yıldız, sergi açmayı düşünüyor.
Maket ev yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığını belirten Yıldız, “Emekli olduktan sonra boşlukta kalmamak için evimin yanındaki depoyu atölyeye dönüştürdüm. Burada sağdan soldan inşaatlardan bulduğum malzemelerle maket yapmaya başladım." dedi.