Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazar günü katılacağı Fener Rum Patrikanesi'ndeki pazar ayininin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
Görüşmede ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi olacak. Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine de katılacağı belirtildi.
Rusya'nın işgalinden sonra Miçotakis, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" demişti.
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