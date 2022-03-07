Perşembe 35 yılın en yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji duyurdu İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara...
Meteoroloji Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Ankara dahil yoğun kar için uyardı. Kar yağışı 10 Mart Perşembe bastıracak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 5 gün sürer diyor. Bu yağış 1987'deki kardan sonra en büyük kar yağışı deniyor. 10 Mart 2022 perşembe ve 11 Mart cuma günü okulların tatil olması bekleniyor.
TÜRKİYE bu hafta yeni bir soğuk hava ve kar yağının etkisine giriyor. Deyim yerini bulacak Mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek. Orhan Şen, tarih verip uyarırken, İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde okulların yoğun kar nedeniyle tatil edileceği iddia edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından, "Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile doğu anadolunun batısı yağışlı Trakya'nın yükseleri, Kuzey Ege'nin iç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, doğu anadulunun batısı KKY ve kar diğer yerler yağmurlu. Sıcaklıklar 2-3 C azalmaya başlıyor" dedi.