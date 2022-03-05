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Rusya Ukrayna'yı işgal etti Yunanistan'ın derdi Türkiye: 'Erdoğan kaostan yararlanır mı?'

Rusya Ukrayna'yı işgal etti Yunanistan'ın derdi Türkiye: 'Erdoğan kaostan yararlanır mı?'

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatında Türkiye'nin denge politikası izlemesi Yunanistan'ın paranoyalarını artırdı. Yunan basını Türkiye'nin bunu fırsata çevirerek adımlar atabileceğini iddia etti.

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Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden Kathimerini'de Tom Ellis imzaıyla yayımlanan bir analizde, Rusya'nın Ukrayna işgali ele alındı.

Türkiye'nin mevcu krizde attığı bağımsız adımları ele alan Ellis, "Ankara kendini Batı ile aynı hizaya getirmedi. Kendine özgü bir denge politikası izliyor. Türkiye onları (NATO ve AB) adım atmak için beklemiyor. Erdoğan, kendi politikasını izliyor. Nitekim yaptığı da tam olarak bu. Moskova'dan modern askeri teçhizat tedarik ediyor; Ukrayna'daki savaşı kınıyor ama Rusya'ya karşı değil; boğazları sadece Rusya'nın değil, Ukrayna ve NATO üyesi ülkelerinin de savaş gemilerine kapatıyor; hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıyor; Ukrayna'ya silah göndermiyor ve Rusya'ya mali yaptırım uygulamıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu savaş ortamından yararlanarak Yunanistan'a karşı adımlar atabileceği paranoyasını ortaya koyan Ellis, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırgan isteklerinin bir kısmını zorlamak için kaostan ve Batı'nın Ukrayna'ya odaklanmasından yararlanmaya çalışacak mı? Mevcut kaos ve tüm gözlerin Ukrayna'da olmasını göz önüne aldığımızda, Ankara bu durumu kendi planlarını uygulamak için ideal bir zaman olarak değerlendirebilir. Türkiye'nin olası saldırgan eylemleri tam ölçekli bir saldırı niteliğinde olmayacağından, uluslararası toplumun güçlü tepkisine yol açmayacağına inanabilirler" dedi.

Tom Ellis yazısını, yaşanan kaoslarda Yunanistan'ın dikkatli bir şekilde NATO ve AB ile ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek bitirdi.

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