Rusya Ukrayna savaşında haberler peş peşe geliyor Zaporijya nükleer santrali el değiştirdi

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın stratejik kentleri Mariupol ve Volnovaha kentlerinde sivillerin tahliyesi için insani koridora izin verildi. Rusya'nın eline geçtiği açıklanan Zaporijya Nükleer Santrali'nin yeniden Ukrayna birliklerinin denetimine geçtiği iddia edildi.

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Rusya Ukrayna savaşı 10. gününe girdi. Bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev halkı Rus saldırısı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün ilk Kez NATO'yı hedefe koyarak, "NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" dedi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya devi Facebook ve Twitter'a erişimin kısıtlandığını açıkladı. işte dakika dakika gelişmeler:

12.15 Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna'nın elinde iddiası

TRT Haber'in haberine göre, Ukraynalı yetkililer, dün Zaporijya nükleer santralinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı. Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı hedef almasıyla çatışma yaşanmıştı.

Çatışma sonrası santralde çıkan yangın, büyük endişeye yol açmıştı. Bu saldırı 1986 yılında Çernobil'de yaşanan faciayı hatırlatıp dünyayı korkutmuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldığını açıkladı.

10.15 Rusya Savunma Bakanlığından açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

09.45 İnsani koridora izin verilecek

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi. Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, “Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.

İnsani koridorla yaklaşık 200 bin sivilin tahliye edilmesi bekleniyor. Her iki kentin Rusların eline geçmesi halinde Kırım ile ayrılıkçı Donbass bölgesiyle kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak.

05.40 Meksika'dan Ukrayna'nın silah isteğine olumsuz yanıt

Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi. Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

05.00 Zelenski'den NATO'ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." ifadelerini kullandı. "NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor." dedi.

04.50 Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinden derin endişe duyduğunu ifade ederek ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlenmişti. Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

03.20 Mariupol kuşatma altında

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

02.50 NATO'dan tatbikat

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

02.40 CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu

02.30 Pentagon: Odessaya askeri hareketlilik yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Karadeniz'den Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir harekata girişip girişmediğine yönelik soruya, "Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de Odessa'ya yönelik bir saldırının an meselesi olduğunu gösterecek herhangi bir hareketlilik görmedik." yanıtını verdi.

Bunun, kısa süre içinde Odessa'ya yönelik herhangi bir harekatın başlamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen Rus güçlerinin kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı düzenleme ihtimalinin de söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini belirtti.

01.00 Rusya'dan Facebook ve Twitter'a yasak

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook ve Twitter’a erişim yasaklandı. Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

00.30 Rus tümgeneral öldürüldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti. ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.

00.20 Harkiv şehri Rus ordusuna direniyor

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.