Rusya - Ukrayna savaşına tanıklık eden öğrenci: Eve giderken paraşütle inen askerleri gördüm

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, memleketine dönüş yaptı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ramazan Tarık Balcı, “İlk sabah bomba sesleriyle uyandık, arkadaşımla birlikte hemen markete gittik ve erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı bizde koşarak eve gittik, giderken de paraşütle inen askerleri gördüm“ dedi.

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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başlaması sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Türkiye’den Ukrayna’ya okumak için giden birçok öğrencide mahsur kalanlar arasındaydı. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde bölgede bulunan Türk vatandaşlar, bin bir zorluklarla ülkeye getirildi.

Ukrayna'da mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisi Ramazan Tarık Balcı ise tanıklık ettiği savaşta yaşadığı korku dolu anları ve ülkesine dönüş hikayesini anlattı. Sabah saatlerinde bomba sesleriyle güne başladıklarını belirten Balcı, erzaklarını tamamlamak için markete gittiklerini ve daha sonrasında sığınaklarda yaşadıklarını söyledi. Tren ile Kiev üzerinden Romanya sınırına gittiklerini dile getiren Balcı, bazı bölgelerde trenin ışıklarının kapandığını hatta ışık oluşturmasın diye vatandaşların telefonla uğraşmamaları için talimat verildiğini aktardı.

“Eve giderken de paraşütle inen askerleri gördüm”

Savaş ve memleketine dönüş sürecini anlatan Ramazan Tarık Balcı, “Savaştan dolayı geri dönmek zorunda kaldım ve çok zor şartlar altında geri döndüm. İlk sabah bomba sesleriyle uyandık, arkadaşımla birlikte hemen markete gittik ve erzak aldık. Dönüşte bombardıman başladı bizde koşarak eve gittik, giderken de paraşütle inen askerleri gördüm. Evde haberlere baktığımızda ise sığınağa gitmemiz gerektiği yazıyordu bizde metroların altında bulunan sığınaklara koştuk. Sürekli bombardıman oluyordu daha sonra bizim evimizin altında da sığınak olduğunu öğrendik ve o sığınağa geçtik. Bu süre zarfında Türkiye’den destek bekliyorduk ve ülkemiz tren yolladı ama gara gitmemiz çok zordu. Taksi aramaya başladık. Savaş dolayısıyla taksiler gelmiyorlardı. Bir kişi geldi zor şartlarda tren istasyonuna götürdü ve onun aracıda kurşunlanmıştı ona rağmen geldi aldı bizi. Trene bindik ama hala bomba sesleri geliyordu. Bazı yerlerde tren ışıkları kapattı bekledi sebebi ise üzerimizde uçuşlar vardı, bazı yerlerde de ışıklar kapalı gittik” dedi.

“Okulumun yakınana ve bizim her gün geçtiğimiz yollara bomba atmışlar”

Ülkesine döndükten sonra haberlerde yaşadığı bölgeye saldırı olduğunu aktaran Balcı, “Kimsenin erzakı kalmadığı için yeme ve içme sorunumuz oldu. Romanya sınırında Türk Kızılay’ın çadırından istediklerimizi alabildik. Daha sonrasında otobüslerle Romanya havaalanına gittik ve uçaklara bindikten sonra ülkemize giriş yaptık. Ben geldikten sonra haberlere baktım ve benim yaşadığım yerlere bomba atmışlar hatta benim evimin çok yakınına atılmış. Okulumun yakınana ve bizim her gün geçtiğimiz yollara bomba atmışlar. Bizde ne olacağını bilmiyoruz üniversitemiz hakkında hiçbir bilgimiz yok. Dönmek istemiyoruz ama okulu da bitirmek istiyoruz. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.