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ABD Ruslara 'Putin'i öldürün' demişti Kremlin'den yanıt geldi

ABD Ruslara 'Putin'i öldürün' demişti Kremlin'den yanıt geldi

ABD'de Cumhuriyetçi partiden Senatör olan Lindsey Graham'ın Putin'e yönelik suikast çağrıların Kremlin'den yanıt gecikmedi.

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ABD’de Cumhuriyetçi partiden Senatör olan Lindsey Graham, Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken, Twitter hesabından bir mesaj yayınlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi halkı tarafından suikaste uğraması gerektiğini söyledi ve bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı krizi sona erdirmenin tek yolu olacağını öne sürmüştü.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a da yakın bir isim olduğu bilinen Cumhuriyetçi Senatör Graham’a Kremlin’den yanıt gecikmedi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Senatör Lindsey Graham’ın birilerinin Putin’i öldürmesini isteyen sözlerine atıfta bulunarak senatörün akıl sağlığını sorguladı ve sarhoş olduğunu söyledi.

Peskov, “Maalesef, böylesine aşırı gergin bir atmosferde, Rus düşmanlığının histerik bir tırmanışı var,” dedi. Peskov, “Bu günlerde herkes ayık kalmayı başaramıyor, hatta çoğu aklını yitiriyor” diye ekledi.

Hem Julius Caesar'ın ihanetine hem de 1944'te Adolf Hitler'i öldürmeye yönelik başarısız bir komplonun mimarına atıfta bulunan Graham, Twitter üzerinden Putin'e ‘suikast çağrısı’ yapmıştı.

Graham, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Rusya'da Brutus var mı? Rus ordusunda daha başarılı Albay Stauffenberg var mı?” diye sordu. ABD'li Senatör, “Bunun sona ermesinin tek yolu, Rusya'daki birinin bu adamı görevden almasıdır. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz.” ifadelerinde bulunmuştu.

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