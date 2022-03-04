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Vladimir Putin: Ukrayna ile 3'üncü tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vladimir Putin: Ukrayna ile 3'üncü tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna ile 3.tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir" dediğini aktardı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat süren telefon görüşmesinde endişelerini dile getirerek Rus liderini tüm düşmanlıkları derhal durdurmaya ve güç durumdaki bölgelere insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı" dedi.

Açıklamada ayrıca Devlet Başkanı Putin'in Başbakan Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasındaki 3'üncü tur müzakerelerin bu hafta sonu yapılabileceğinin bildirildiğini aktardı.

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