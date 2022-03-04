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Osman Kavala hakkında istenen ceza belli oldu

Osman Kavala hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında istenen ceza belli oldu.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında, celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

15 yıldan 20’şer yıla kadar hapis
Mütalaada, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

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