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Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 56 kişi öldü

Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 56 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde cuma namazı çıkışında camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 56 kişi hayatını kaybetti, 194 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Feci saldırıda 56 kişi hayatını kaybederken, 194 kişi de yaralandı. Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed Ejaz Han, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Önce polislere saldırmışlar
Han, olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığını, diğer saldırganların ise caminin içine kaçarak bombayı patlattığını kaydetti. Han, polislere yönelik saldırıda bir saldırganla, bir polis memurunun öldüğünü ve bir polisin de yaralandığını belirtti.

Başbakan saldırıyı kınadı
Pakistan Başbakanı İmran Han, Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Patlama sırasında camide bulunan ve vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan eski asker Sher Ali de yetkililere ülkedeki Şii Müslümanların daha iyi korunması çağrısında bulundu. Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ ve Pakistan Talibanı'nın bölgede benzeri saldırılar düzenlediği biliniyor.

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