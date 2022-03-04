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Avrupa piyasalarını panikleten haber! Yaptırımlara cevap veren Rusya gazı kesti

Avrupa piyasalarını panikleten haber! Yaptırımlara cevap veren Rusya gazı kesti

İNGİLİZ haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu yazdı. Ukrayna'yı işgali sonrası Batı ve ABD'den çok sayıda yaptırıma maruz kalan Rusya, bu yaptırımlara gaz tehdidiyle cevap vermişti.

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UKRAYNA'yı işgal eden Rusya'ya Batı ve ABD'den çok sayıda yaptırım uygulanmıştı. Rusya da bu yaptırımlara gaz tehdidiyle cevap vermiş, Avrupa'ya gazı yüksek fiyattan satacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı.

Rusya gazı kesti
İngiliz haber ajansı Reuters'in geçtiği bir haber Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.

Avrupa'ya akan gazın yüzde 15'i durdu
Gascade'nin yayınladığı verilerde Rusya'nın Avrupa ve Türkiye'deki gaz arzının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan boru hattında akışın durdurulduğu görüldü. Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

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