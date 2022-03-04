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Adıyaman'da duygu sömürüsü yapan yaşlı dilencinin üzerinden bakın kaç TL çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da duygu sömürüsü yapan yaşlı dilencinin üzerinden bakın kaç TL çıktı

ADIYAMAN Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyon kapsamında Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı’nda dilencilik yaparken yakalanan M.K. isimli şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K. üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 lira para tespit edildi. Tutanakla paralara el konulurken, M.K. hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi

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