BIST 2.001
DOLAR 14,25
EURO 15,60
ALTIN 891,37
HABER /  DÜNYA

NATO'dan Rusya'ya nükleer gözdağı! 'Daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz'

NATO'dan Rusya'ya nükleer gözdağı! 'Daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz'

NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'deki NATO karargahında Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek için toplandı. Toplantı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız" dedi. Toplantı sonrası Stoltenberg, "Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz... Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için" dedi.

Abone ol

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki olağanüstü Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satır başları...

- Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz. Rus kuvvetleri daha ağır silah kullanmaya devam ettikçe bunları göreceğiz. Bugünkü toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı, NATO müttefikleri ile görüştü.

- Uzun aylar boyunca Başkan Putin'in işgaline dair uyarılarda bulunmuştuk. Bu yüzden NATO müttefikleri diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştılar. Rusya'nın çok büyük bir bedel ödeyeceğini de söyledik, şu an bu bedeli ödüyor.

- Bu Putin'in savaşı. Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için. Bütün silahlı kuvvetlerini derhal çekmesi için çağrıda bulunuyoruz. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek veriyor.

Gürcistan da risk altında!
- Kremlin'in niyeti bir etki çemberi oluşturmak ve burada dışişleri bakanları, risk altında olacak milletleri destekleme üzerine konuştular. Bunun içine Gürcistan da dahil. Rusya yeni bir güvenlik çemberi oluşturdu ve burada gelecek yıllarda ihtilaf dolu günler bizi bekliyor. Putin'in yaptığı seçim burada önemli. Demokrasi ya da otoriterizm seçimi önemli. 

Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısının ardından NATO’nun çok hızlı şekilde birliktelik sergilediğini söyledi. NATO güvenliğini güçlendirmek için planları hazırladıklarını belirten Blinken, "NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl niyet edilir?
Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl niyet edilir?
Elektrikli otomobilde iki Japon devinden işbirliği
Elektrikli otomobilde iki Japon devinden işbirliği
NATO toplantısı sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama Rusya ile Ukrayna için Antalya önerisi
NATO toplantısı sonrası Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama Rusya ile Ukrayna için Antalya önerisi
ABD'de Çin'i çıldırtacak Tayvan teklifi!
ABD'de Çin'i çıldırtacak Tayvan teklifi!
THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama
THY'den uçaklarda PCR test ve maske için açıklama
İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı
İtalya, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını kınadı
Beşar Esad, Ukrayna'yı işgale asker gönderdi! Esad'ın paralı askerleri Rusya saflarında
Beşar Esad, Ukrayna'yı işgale asker gönderdi! Esad'ın paralı askerleri Rusya saflarında
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem tatbikatına katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem tatbikatına katıldı
'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis
'Balyoz Darbe Planı' davasında karar çıktı! Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a hapis
Mühendis 'beni yalnız bırakın' dedi arkadaşları dışarı çıkınca olanlar oldu
Mühendis 'beni yalnız bırakın' dedi arkadaşları dışarı çıkınca olanlar oldu