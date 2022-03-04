NATO'dan Rusya'ya nükleer gözdağı! 'Daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz'

NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'deki NATO karargahında Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek için toplandı. Toplantı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız" dedi. Toplantı sonrası Stoltenberg, "Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz... Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için" dedi.

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki olağanüstü Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satır başları...

- Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz. Rus kuvvetleri daha ağır silah kullanmaya devam ettikçe bunları göreceğiz. Bugünkü toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı, NATO müttefikleri ile görüştü.

- Uzun aylar boyunca Başkan Putin'in işgaline dair uyarılarda bulunmuştuk. Bu yüzden NATO müttefikleri diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştılar. Rusya'nın çok büyük bir bedel ödeyeceğini de söyledik, şu an bu bedeli ödüyor.

- Bu Putin'in savaşı. Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için. Bütün silahlı kuvvetlerini derhal çekmesi için çağrıda bulunuyoruz. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek veriyor.

Gürcistan da risk altında!

- Kremlin'in niyeti bir etki çemberi oluşturmak ve burada dışişleri bakanları, risk altında olacak milletleri destekleme üzerine konuştular. Bunun içine Gürcistan da dahil. Rusya yeni bir güvenlik çemberi oluşturdu ve burada gelecek yıllarda ihtilaf dolu günler bizi bekliyor. Putin'in yaptığı seçim burada önemli. Demokrasi ya da otoriterizm seçimi önemli.