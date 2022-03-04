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Mühendis 'beni yalnız bırakın' dedi arkadaşları dışarı çıkınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mühendis 'beni yalnız bırakın' dedi arkadaşları dışarı çıkınca olanlar oldu

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan bir kişi silahla bugün intihar etti.

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Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki amenajman biriminde mühendis olarak görev yapan Recep Şibil (37), sabah mesai saatinin başlamasından bir süre sonra çalışma arkadaşlarına, “Beni yalnız bırakın” dedi.

Arkadaşlarının dışarıya çıkmasıyla mühendis yanında bulundurduğu tabanca ile odasında başına ateş etti. Silah seslerini duyan çalışma arkadaşları odaya girdiğinde Şibil’i kanlar içerisinde buldu.

Durum 112 acil servis ekiplerine bildirilirken, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Recep Şibil Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Mühendis Şibil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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